Marseille a besoin d’un succès pour faire oublier la correction du Vélodrome 5-1 face au PSG dimanche dernier en Ligue 1. Le 8e de finale de Coupe de France face à Monaco n’apparaît tout de même pas être le meilleur moyen pour regagner un peu de confiance.

La rencontre aura lieu ce mercredi (21h05) et sans Gomis, Hubocan, Khaoui, Evra et Sanson qui sont tous forfaits pour cause de blessure. Rudi Garcia vient de communiquer son groupe.

Le groupe olympien :

Pelé, Escales - Sakai, Doria, Rekik, Rolando, Bedimo, Fanni - Cabella, Sertic, Vainqueur, Machach, Lopez, Zambo Anguissa - Payet, Njie, Sarr, Thauvin, Rabillard.