Le Vélodrome ouvre le bal de cette 22e journée avec la rencontre entre l’OM et Montpellier. Défait par Monaco et l’OL lors des deux dernières rencontres, Marseille doit rectifier le tir et l’emporter face à une équipe de Montpellier qui n’est pas au mieux.

La grande nouvelle de ces compositions, c’est la titularisation de Patrice Evra. Arrivé dans les dernières heures à l’OM, le latéral gauche débutera la rencontre, à l’inverse de l’autre recrue olympienne. Morgan Sanson retrouvera ses anciens coéquipiers depuis le banc de touche.

Les compositions :

Marseille : Pelé - Sakai, Fanni, Rolando, Evra - Lopez, Vainqueur, Anguissa - Thauvin, Gomis, Cabella.

Montpellier : Pionnier - Mukiele, Hilton, Remy, Roussillon - Skhiri, Sessegnon - Lasne, Boudebouz, Ikone - Mounié.