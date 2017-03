Il avait failli devenir l’entraîneur de l’AJ Auxerre, mais finalement Jean-Pierre Papin est resté consultant pour la chaîne beIN Sports. Ancienne gloire du Stade Vélodrome, il a été assez affecté par la lourde défaite de l’Olympique de Marseille lors du Classique dimanche contre le Paris Saint-Germain (1-5). S’il se dit conscient que les Marseillais ne sont pas encore au niveau des Parisiens ou des Monégasques, il pense qu’une victoire est possible aujourd’hui (21h05) contre l’ASM pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Mais, pour lui, les hommes de Rudi Garcia devront à tout prix faire preuve de bien plus de motivation que contre le PSG.

« Non, rien n’est impossible, mais ce sera vraiment ardu. Après, c’est simple : le talent, soit tu l’as, soit tu ne l’as pas. Si tu l’as, ça va, mais si tu ne l’as pas, il faut être à 180% et tout donner. Surtout que, en face, Monaco a plus de talent. Pour espérer, il faudrait marquer en premier. Après, ce n’est plus le même match. Et il faudra compter sur l’appui des supporters. Pour moi, il est nécessaire d’avoir avoir envie de porter ce maillot, nécessaire d’avoir envie de laver l’affront subi devant Paris » a déclaré Papin dans le Dauphiné.