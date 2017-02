Licencié lors de la première partie de championnat par l’Olympique de Marseille pour laisser la place d’entraîneur à Rudi Garcia, Franck Passi a aussi été auparavant l’adjoint de Marcelo Bielsa. Des postes qui lui ont permis d’observer l’évolution de nombreux joueurs de l’OM sur la durée. Aujourd’hui entraîneur du LOSC, il était l’invité du Vestiaire sur SFR Sport lundi soir et a d’abord loué les qualités de Florian Thauvin : « Je pense qu’il faut qu’il prenne le temps, mais d’ici quelques années ça sera un joueur de très haut niveau. Par le passé je l’ai fait revenir deux fois à l’OM parce que je crois énormément en ce joueur, c’est un joueur qui me touche lorsqu’il a le ballon dans les pieds. Il est capable de beaucoup plus, il faut qu’il ait plus de confiance en lui. Il me fait penser à Robben. Dans son début de carrière, c’était compliqué aussi, il ne jouait pas, il était souvent blessé (…) Thauvin n’a que 24 ans aujourd’hui, il va encore progresser (…) Lorsque son équipe domine c’est très compliqué puisqu’on ne sait pas s’il va partir à droite ou à gauche, il capable de centrer du pied droit ou d’enrouler du gauche ».

Franck Passi est ensuite revenu sur l’éclosion de Maxime Lopez, joueur qu’il utilisait rarement et qui s’est révélé dès l’arrivée de Rudi Garcia à l’Olympique de Marseille : « C’est un gamin qui a toujours eu du talent, mais je ne voulais pas le griller. Il a un gabarit hors normes pour le football français qui est un jeu agressif, de vitesse, de puissance… Lui c’est un manieur de ballon, dans un groupe comme le Barça j’imagine qu’il aurait son mot à dire parce qu’il ne perd jamais le ballon, il s’oriente rapidement, il va vite, c’est un joueur qui fait jouer l’équipe, mais il faut que cette dernière ait le ballon dans les pieds (…) Et en plus, tout comme Verratti, c’est un joueur de caractère ». Aujourd’hui, Passi a la mission de maintenir Lille en Ligue 1 et préparer du mieux possible l’arrivée de Marcelo Bielsa l’année prochaine dans le Nord.