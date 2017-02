Recrue phare du dernier mercato hivernal de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet a assisté de manière impuissante à la démonstration de force du PSG (5-1). Mais si la gifle fait mal, l’ancien Hammer a lancé un message au groupe olympien.

« C’est Paris en face donc quand on est mené 2-0 c’est plus compliqué. Il faut qu’on arrive à montrer un autre visage. On s’est beaucoup parlé, on va assumer et on va rester unis. C’est ce qu’il y a de mieux à faire », a déclaré le Réunionnais en zone mixte.