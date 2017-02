La performance du PSG sera attendue ce dimanche soir au Vélodrome lors de cette fameuse rencontre face à l’OM. Auteurs d’un nul le week-end passé face à Toulouse, les Parisiens n’auront d’autre choix que de l’emporter après le succès de Monaco à Guingamp.

Le groupe du PSG vient de tomber. Unai Emery a convoqué 19 joueurs pour le déplacement au Vélodrome. Thiago Silva effectue son retour mais Thiago Motta et Maxwell sont absents. Krychowiak et Lo Celso n’ont pas été appelés non plus.

Le groupe parisien :

Areola, Trapp - Aurier, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Meunier, Thiago Silva - Matuidi, Nkunku, Pastore, Rabiot, Verratti - Ben Arfa, Cavani, Di Maria, Draxler, Guedes, Lucas.