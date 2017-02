À quelques jours de la rencontre, le OM-PSG de dimanche prochain est déjà sur toutes les lèvres. Invité sur RMC ce mardi soir, Steve Mandanda, ancien portier marseillais durant neuf saisons, qui est désormais à Crystal Palace, a livré son pronostic... Et il voit bien l’OM faire un coup.

« Il y a toujours une possibilité de faire quelque chose quand on voit le match qu’a fait Toulouse au Parc des Princes (0-0 dimanche dernier, Ndlr). L’OM est capable de reproduire ce style de match avec encore plus de qualités. Ça ne sera pas simple mais dans le foot tout est possible. Marseille à domicile est capable de faire quelque chose de grand. » Réponse dimanche prochain aux alentours de 23h.