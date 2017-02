C’est l’heure du grand choc OM-PSG au stade Vélodrome ce dimanche soir. Marseille peut s’offrir une belle opération au classement en cas de succès en prenant la 5e place mais Paris doit absolument prendre les trois points pour ne pas voir Monaco et Nice prendre le large au sommet de la Ligue 1.

Avec l’absence de Gomis devant, Rudi Garcia envoie Njie en pointe de l’attaque avec Thauvin et Payet à ses côtés. Au milieu, Sanson démarre sur le banc et cède sa place au trio Vainqueur-Zambo-Lopez. Du côté du PSG, Emery surprend pas mal de monde en titularisant Pastore et Lucas en compagnie de Cavani. Di Maria et Draxler sont sur le banc. Thiago Silva effectue aussi son retour dans le onze après sa blessure.

Les compositions :

OM : Pele - Sakai, Fanni, Rolando, Evra - Lopez, Vainqueur, Zambo Anguissa - Thauvin, Njie, Payet.

PSG : Trapp - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa - Verratti, Rabiot, Matuidi - Pastore, Cavani, Lucas.