Que vous soyez supporter du PSG, de l’OM ou tout simplement que vous aimez la Ligue 1, le Classique entre l’OM et le PSG ne vous laissera pas indifférent dimanche soir. Et si le PSG est le grandissime favori, fort de ses quatre victoires consécutives à l’Orange Vélodrome, le nouveau souffle inspiré par Rudi Garcia, Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt et les arrivées au mercato d’hiver de Patrice Evra et surtout de Dimitri Payet ont quelque peu changé la donne. Alors certes, Paris reste sur un carton 4-0 à domicile face au Barça en Ligue des Champions, mais l’OM est en net progrès, notamment à domicile où le club phocéen reste sur 6 victoires lors de ses 7 derniers matches de Ligue 1.

Ainsi, plutôt que de vous proposer de miser sur une victoire de l’une ou l’autre équipe, nous vous conseillons de miser sur un but de 4 acteurs clés de la rencontre, deux de chaque équipe. Commençons par l’OM qui pourra compter probablement sur son nouvel atout numéro un Dimitri Payet. L’international tricolore, qui va disputer son premier vrai test avec l’OM, monte en puissance et se sait attendu. De quoi envisager un but du milieu réunionnais, qui ne l’oublions pas, excelle sur coups de pied arrêtés. Et qui mieux que Dimitri Payet, qui était considéré en septembre dernier comme l’un des meilleurs tireurs de coup franc au monde par Skysports et qui disposait d’un meilleur taux de conversion but/tentative que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, pour tromper Kevin Trapp ? Ajoutez à cela l’expérience des grands rendez-vous, les deux buts marqués par le milieu réunionnais face au PSG depuis le début de sa carrière (avec l’ASSE) et l’ambiance survoltée qui devrait appuyer les Phocéens à l’Orange Vélodrome face à l’ennemi intime et vous pouvez vous laisser tenter sur la cote de choix proposée par notre partenaire Betclic. En effet, un but de Dimitri Payet est proposé à 3,60 et ce, quel que soit le résultat final. Un pari peu risqué contrairement à un but de Rémy Cabella. Bien qu’incertain et sans doute remplaçant, l’ancien joueur de Newcastle possède une statistique qui vous fera sans doute réfléchir. Sachez que Cabella est le meilleur buteur de Ligue 1 en activité face au PSG version Qatar (3 buts). Ajoutez à cela qu’il reste le dernier buteur marseillais face au PSG au Vélodrome (en février dernier lors de la défaite 1-2 de l’OM face à Paris) et vous pourrez tenter un sacré coup de poker avec la cote de 4,15 de l’international tricolore.

Mais les supporters parisiens ne sont pas en reste. Bien évidemment pour les plus frileux d’entre eux, la cote d’un but de Cavani à 1,65, sera idéale. N’oublions pas qu’El Matador est insatiable cette saison avec 25 buts en 25 matches de L1 cette saison (un record depuis plus de 40 ans) et que Cavani aime l’OM pour avoir déjà marqué 3 buts face aux Phocéens. Mais si vous êtes joueur, un but de Julian Draxler peut vous rapporter plus. Car si le milieu offensif parisien n’a marqué qu’à une seule reprise en championnat, l’ancien crack de Schalke 04 marque toujours dans les grands rendez-vous. Que ce soit pour sa première avec le PSG en Coupe de France et en Ligue 1 ou face au Barça en Ligue des Champions, Draxler n’a pas encore déçu. Nul doute que ce choc face à l’OM lui permettra encore plus d’asseoir son statut au sein d’une équipe du PSG dont il est rapidement devenu un leader technique. Le but du champion du monde allemand contre l’OM dispose d’une superbe côte à 2,65 ce qui rend cette option particulièrement intéressante.

Alors c’est le moment de tenter de remporter le gros lot en pariant sur le but d’un ou plusieurs des joueurs que nous citons dans cet article. Rendez vous sur Betclic.fr pour pronostiquer qui seront les bons buteurs et remporter le jackpot. En plus de ça, vous ne prenez pas de risque puisque Betclic vous rembourse jusqu’à 100€ sur votre premier pari si il est perdant.