Diffusé dimanche soir en prime time sur Canal+, le Classique était l’un des matchs les plus attendus de la saison en France. Si l’Orange Vélodrome a accueilli la plus grande affluence de son histoire, le diffuseur du match a lui réalisé la plus belle audience pour un match de Ligue 1 cette année.

Ils étaient ainsi en moyenne 1,9 million à assister au succès du Paris-Saint Germain contre l’Olympique de Marseille (1-5), soit 7,7% de part d’audience, contre 1,76 million de téléspectateurs au match aller. Un match historique donc, puisque le PSG a également réalisé sa plus large victoire contre les Marseillais.