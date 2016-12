Révélation du début de mandat de Rudi Garcia à l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez (19 ans) est considéré comme un grand talent prometteur. Ça tombe bien, le milieu marseillais essaie de s’inspirer d’un exemple de prestige : Andrés Iniesta.

« Je me retrouve en lui. On n’a pas trop un gros gabarit mais on a besoin de ballon. C’est une grande comparaison, mais c’est mon modèle », a-t-il déclaré en conférence de presse.