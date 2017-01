Le mercato est dans les têtes de nombreux supporters, et notamment ceux de l’Olympique de Marseille suite à la mise en place de l’« OM Champions Project » du nouveau propriétaire Frank McCourt.

Ainsi, quelques supporters olympiens tentent d’obtenir des informations sur le mercato du club marseillais en interrogeant directement les joueurs de l’OM par le biais de leur compte Twitter. Questionné par un fan, William Vainqueur en a profité pour faire une petite blague et annoncer l’arrivée de... Neymar. « Oui, bien sûr... On va faire venir un ailier gauche brésilien du Barça... mais n’en parle à personne s’il te plaît », a-t-il déclaré. Njie et Cabella peuvent trembler...