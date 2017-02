Rod Fanni est un titulaire indiscutable depuis quelque temps maintenant à l’Olympique de Marseille. Le latéral droit replacé en défense centrale est la solution la plus performante pour son entraîneur Rudi Garcia puisqu’il l’a titularisé à 19 reprises cette saison. Dans Le Dauphiné, le Français a évoqué sa saison ainsi que les raisons de son retour à l’OM, l’été dernier.

« La saison se passe très bien. On a alterné les émotions depuis mon retour. À 35 ans, je me sens bien, j’ai toujours du jus. Je suis content de l’évolution du club. J’ai dû faire des efforts financiers pour revenir cet été. Mais c’était un réel désir. J’étais frustré de voir ce qu’il se passait l’an dernier. Ça me faisait rager d’entendre que les supporters ne venaient plus au stade. Ça me faisait mal. J’étais en contact avec Franck Passi qui m’a proposé de venir aider. Le challenge me plaisait et en plus au Qatar ça n’allait plus très bien. C’était un choix aussi avec mon épouse qui était enceinte ».