John Obi Mikel portera-t-il le maillot de l’OM cet hiver ? C’est l’une des grandes questions du mercato marseillais. Il y a quelques jours, une source proche du dossier nous avait confié : « Les discussions avancent bien, il est très intéressé par le projet de l’Olympique de Marseille. Les discussions qu’ils a eues avec Andoni Zubizarreta et le président de l’Olympique de Marseille ont été constructives. Le planning pour le moment, c’est laisser passer le Boxing Day et les fêtes. Une décision sera prise ensuite. Les championnats exotiques, c’est vraiment l’option numéro X. La priorité, c’est l’Europe. Il sait qu’il a encore le niveau et une carte à jouer dans beaucoup de grands clubs. L’Inter était par exemple dessus il y a peu encore ». Des propos qui vont dans le même sens que ce qu’a confié récemment Gernot Rohr, le conseiller technique du Nigéria : « Je l’ai vu à Londres. Il est en discussion avancée avec l’OM. Chelsea le laisse libre. C’est une option sérieuse ».

Interrogé par La Provence, Rohr a fait de nouveau un point sur ce dossier ce dimanche : « On m’en a parlé, mais je n’ai plus d’écho depuis un mois environ. Tout le monde a intérêt à ce qu’il retrouve du temps de jeu. Je l’ai eu récemment, on n’a pas évoqué le sujet. Il est très fermé là-dessus, il ne parlera pas avant que les choses soient faites. En tout cas, il serait une très bonne recrue. En équipe nationale, même s’il ne jouait pas avec Chelsea, il a toujours été très bon ».