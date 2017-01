Mis sur la touche lorsque Franck Passi officiait encore en tant qu’entraîneur de l’OM, Rolando est revenu dans l’équipe après la prise de fonction de Rudi Garcia. De retour dans les petits papiers du coach, le défenseur aligne des prestations correctes. Interrogé par Canal Plus sur sa relation avec Passi, il n’en veut pas pour autant à son ancien entraineur et le remercie même d’avoir été honnête avec lui.

« Ce n’est pas moi qui disait vouloir partir, c’est le coach qui disait ne plus compter sur moi. Je suis resté ici et tant mieux pour moi. Maintenant je prends du plaisir en jouant. (...) Franck, je te souhaite de belles choses. Je n’ai pas joué avec toi mais tu as été un homme honnête. Tu m’as dit en face que tu ne comptais pas sur moi et pour ça je te remercie. Tu as la qualité pour revenir en Ligue 1, j’espère que tu pourras entrainer. Bonne chance à toi. »