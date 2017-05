Auteur de 12 passes décisives dans le championnat de France de Ligue 1 dont 7 depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille l’hiver dernier, Morgan Sanson réalise un premier semestre bluffant sous ses nouvelles couleurs phocéennes, très certainement la recrue la plus productive. Il juge son adaptation en conférence de presse.

« Je suis arrivé dans une équipe qui tournait bien et avec de très bons joueurs, c’est plus facile pour moi de m’adapter. Et je continue à travailler de la même manière qu’à Montpellier. Je ne pense pas avoir été la recrue phare du mercato, juste la première recrue, et j’ai essayé de répondre sur le terrain. Ma vie n’a pas changé, je reste Morgan Sanson, le même », assure le milieu de terrain de 22 ans, meilleur passeur de Ligue 1.