Morgan Schneiderlin a signé à Everton. L’international français quitte Manchester United et rejoint les Toffees. Le Français était en manque de temps de jeu, malgré de bons rapports avec José Mourinho. L’ancien joueur de Southampton a tout de même gardé une grosse côte en Angleterre et à l’étranger. Dans une interview accordée à l’Équipe, Schneiderlin s’est confié sur un possible intérêt de Marseille avant de s’engager avec Everton.

« C’est un grand club avec de grands objectifs, pour les saisons à venir. J’ai du respect pour l’OM, mais j’avais fait le choix de rester en Angleterre, en Premier League. C’est ce qui m’a poussé à mettre de côté les offres venues de l’étranger. »