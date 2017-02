Grégory Sertic a été transféré cet hiver à l’Olympique de Marseille en provenance des Girondins de Bordeaux. Et le Français n’a pas tardé à connaître ses premières minutes sous le maillot phocéen puisque son entraîneur, Rudi Garcia, l’a titularisé d’entrée lors du match face à Metz (1-0), ce vendredi. Sur le site officiel de l’OM, le milieu de terrain a livré ses premières impressions.

« J’ai essayé de faire des choses simples. Une première, c’est toujours compliqué, on veut toujours trop en faire. J’ai essayé de faire jouer mes coéquipiers, de compenser les attaques adverses. Ça a été mon rôle aujourd’hui : jouer le plus simple possible, me rassurer. J’ai essayé de faire le maximum, mais il y a eu cette défaite. C’est malheureux. »