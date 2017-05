Arrivé lors de la première vague de recrutement de l’Olympique Marseille version Frank McCourt, Grégory Sertic a quitté son club de toujours : les Girondins de Bordeaux. Un choix de carrière mal accepté en Gironde, où le club est en pleine phase de reconstruction. Le joueur de 27 ans est revenu sur ce choix dans l’Équipe ce vendredi, à deux jours de retrouver ses anciens partenaires (dimanche 21h au Stade Matmut Atlantique).

« Le coach Gourvennec voulait vraiment me garder. Lors des discussions, je n’avais pas demandé une augmentation de salaire, juste des années de contrat en plus. Bordeaux était un peu frileux quant à mes blessures... Cela m’a touché d’entendre ça, j’étais vraiment du cru. Le président Triaud, un vrai passionné de son club, m’a proposé un contrat, intéressant à ses yeux, de deux saisons. J’aurais pu le signer, mais je ne me voyais pas prendre un risque comme ça. J’ai vingt-sept ans, je serais arrivé sur mes trente ans, on ne sait pas ce qu’il peut se passer. Tu assures aussi tes arrières. Les gens qui m’ont critiqué, insulté, menacé, ne comprennent pas ça. Il faut penser que si à trente ans tu n’as plus rien, tu prends une grosse claque » a expliqué Sertic dans l’Équipe.