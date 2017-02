A trois jours du Classique, invité au micro de RMC, le milieu de terrain polyvalent Grégory Sertic s’est confié sur son intégration à l’Olympique de Marseille. Il a également évoqué les différents rôles qui lui sont confiés par Rudi Garcia, avant de revenir sur sa découverte du Vélodrome et de souligner la ferveur qui règne à Marseille avant le choc face au Paris Saint-Germain.

« Ça part dans tous les sens, si je peux dire. Tout le monde attend ce match avec impatience. Le stade va certainement battre son affluence ce week-end. C’est quelque chose d’exceptionnel. L’ambiance est monstrueuse. Je l’ai vécue en tribune à mon arrivée, puis sur le terrain. Même si c’est le PSG en face, cela reste un match. On a la ville et un stade derrière nous. Cela peut nous porter et nous donner des ailes », a-t-il lancé.