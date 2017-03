Suite aux défaites de l’OM face au Paris Saint-Germain en Ligue 1 (1-5) et l’AS Monaco en Coupe de France (3-4, a.p.) au Vélodrome, Rudi Garcia n’avait pas hésité à s’en prendre à ses joueurs. Présent en conférence de presse ce vendredi, Grégory Sertic a souhaité répondre à son coach. Et d’après ses propos, le Marseillais a bien compris le message de son entraîneur, et a bel et bien l’ambition de relever la tête face à Lorient ce dimanche (28e journée).

« On est pas vexés par les propos du coach car quand on est un compétiteur, quand on est un joueur professionnel, on a à cœur de faire oublier ces défaites. Paris, ça a été une grosse claque. Contre Monaco on devait réagir, ça a été fait à 50%. On a un groupe de qualité, on a une place européenne à aller chercher. Il faut prendre les matches les uns après les autres tout en gardant l’objectif européen. L’OM doit être européen chaque année. Mais il ne faut pas psychoter là-dessus, sinon on va se mettre une pression inutile. Il faut absolument gagner contre Lorient. Marseille ne doit pas perdre trois fois de suite. On va faire une belle performance contre Lorient », a déclaré le joueur de 27 ans.