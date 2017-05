Moussa Sissoko a vécu une saison catastrophique sur le plan personnel avec son club, Tottenham. Arrivé l’été dernier chez les Spurs après un Euro 2016 de très bonne facture, le milieu de terrain n’a pas réussi à s’imposer dans le onze de départ de Mauricio Pochettino, puisqu’il a débuté seulement huit matches de Premier League comme titulaire.

A un an de la Coupe du Monde 2018, l’ancien Toulousain sait qu’il doit gratter du temps de jeu pour faire partie de l’aventure. Souvent lié à l’OM depuis l’arrivée des nouveaux investisseurs, le Français a nié dans les colonnes de L’Équipe le fait que Patrice Evra l’aurait appelé pour le convaincre de venir sur la Canebière. « Peut-être qu’on m’a mis sur écoute ! Avec Pat’, on s’appelle de temps en temps, mais sur ce sujet, il n’y a rien de spécial à dire, » a-t-il dit, sans toutefois écarter la Ligue 1. « On verra si il y a des offres, mais la Ligue 1 reste attractive. »