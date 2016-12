Nouvelle récompense pour Florian Thauvin. Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille a été élu Olympien du mois de décembre par les supporters phocéens.

Auteur de 2 buts et 2 passes décisives ce mois-ci, il récolte 57% des suffrages et se voit désigné pour la 4e fois depuis le début de la saison ! Il devance Maxime Lopez (26%) et Bafétimbi Gomis (6%).