Florian Thauvin a fait un gros match face à Lorient, ce dimanche (1-4). Le Marseillais a marqué le troisième but du match et a célébré son but d’une manière peu commune. Il a sorti son protège-tibia sur lequel figurait une photo.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont cru qu’il s’agissait d’un hommage à Raymond Kopa, décédé vendredi dernier, mais que nenni. Interrogé sur cette célébration au micro d’OM.net, Florian Thauvin a expliqué qu’il s’agissait d’un hommage à ses grands-parents, sans en dire plus.