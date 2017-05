Chaque année, les journalistes suiveurs de l’Olympique de Marseille décernent un prix pour le joueur le plus sympathique et le plus accessible du club phocéen. Cette saison, c’est Florian Thauvin qui a été plébiscité.

L’ailier, à nouveau appelé par Didier Deschamps en Equipe de France ce jeudi, a remporté, sur 35 voix, 17 votes, devançant Rod Fanni, le défenseur central du club marseillais.