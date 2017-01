L’espoir français Theo Hernandez est actuellement prêté par l’Atletico Madrid au Deportivo Alavés. Le défenseur sera de retour de prêt dans la capitale espagnole à la fin de la saison et bénéficie d’une grosse côte en France, à Marseille notamment. Son nom est souvent lié au club phocéen, notamment avant l’arrivée d’Evra comme latéral gauche. Dans une interview accordée à AS, le Français de 19 ans ne veut pas entendre parler des rumeurs.

« Je laisse ces choses entre les mains de mon agent. Moi, tout ce que j’ai à faire, c’est de continuer à jouer et continuer à progresser. C’est aussi pour ça que je suis serein et que je me concentre seulement sur le Deportivo Alavés. Je me projette aussi sur la saison prochaine, en sachant que je reviendrai à l’Atlético. Je suis où je suis, et tout ce qui sort au sujet d’équipes qui me veulent ici ou là ne m’intéresse pas. Je dois rester concentré et ne pas me laisser distraire. »