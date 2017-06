Un jour seulement après avoir officialisé la signature du premier contrat professionnel de Boubacar Kamara, l’Olympique de Marseille a appris que Marvin Kokos ne souhaite pas accepter la proposition de contrat d’aspirant de un an.

L’attaquant de 16 ans, considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation phocéen, a expliqué sa décision avec ses parents par mail, dont le contenu a été publié par la Provence : « non pas pour des raisons financières, mais parce que la proposition n’est pas en adéquation avec le discours tenu par les dirigeants qui voulaient bâtir un plan de carrière » avec Kokos. Une réunion entre le club et le joueur est prévue dans les prochains jours. Nice, Montpellier et Monaco sont intéressés par le jeune Marseillais selon le quotidien local.