Le dossier Dimitri Payet affole toujours autant l’Angleterre, où les médias se battent pour donner le plus d’informations possibles. Et aujourd’hui, c’est The Guardian qui fait part de la dernière nouveauté, à savoir une 4e offre en préparation de la part de l’Olympique de Marseille.

Cependant, le journal précise déjà qu’elle ne correspond pas au montant réclamé par West Ham, à savoir 34 M€. Plus tôt, Skysports assurait que la dernière offre de l’OM repoussée par les Hammers s’élevait à un peu plus de 26 M€.