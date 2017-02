Absent au match aller, William Vainqueur va donc vivre son premier Classique dimanche, sur la pelouse de l’Orange Vélodrome. Qu’attend-il de cette confrontation et comment compte-t-il vaincre l’armada parisienne ? Le milieu de terrain a donné des éléments de réponse en conférence de presse.

« On est chez nous, voilà, droit au but. On va jouer pour gagner. C’est un Classico, ça se gagne, tout simplement. (…) Ce genre de match, ça se joue sur de la concentration, de petits détails, ce qu’on a travaillé cette semaine. (…) Je pense qu’un Classico c’est de l’engagement, il va falloir répondre présent sur les duels pour gagner ce match. On va d’abord essayer de gagner les duels et on parlera après du reste », a-t-il expliqué. Les Parisiens sont prévenus.