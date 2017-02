Prêté sans option d’achat par l’AS Roma à l’Olympique de Marseille, William Vainqueur réalise une saison convaincante sur la Canebière. L’entraîneur Rudi Garcia l’a installé en sentinelle, les fans olympiens apprécient sa combativité et lui se dit épanoui. De quoi imaginer un avenir à long terme à Marseille ?

« Sur ça je ne veux pas faire trop de commentaires. Tout le monde sait l’amour que je porte à ce club. Je me concentre uniquement sur le terrain. J’ai un représentant, les deux parties parleront et on prendra des décisions. Il ne faut pas se polluer la tête avec ce genre de questions. Ça viendra quand ça viendra. Les clubs rentreront en contact quand ils le voudront », a-t-il répondu, visiblement pas encore bavard sur le sujet.