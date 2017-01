Maxime Lopez (19 ans) s’est imposé à vitesse grand V depuis ses débuts avec l’équipe première de l’Olympique de Marseille à l’automne. Ses partenaires sont sous le charme, à l’image de William Vainqueur (28 ans). Interrogé au micro de Team Duga sur RMC, le milieu de terrain phocéen s’est enflammé pour son jeune partenaire.

« À chaque match, il m’impressionne, Ce qui est fort surtout, c’est qu’il fait en match exactement ce qu’il fait à l’entraînement. Il est dans sa ville natale, tout est réuni pour qu’il soit dans les meilleures dispositions, on espère qu’il continuera comme ça car on aura besoin de lui pour la deuxième partie de saison. Avec Bafé et Lass, on essaie de le protéger. Il fait vraiment du bien à notre équipe », a-t-il glissé. L’intéressé appréciera.