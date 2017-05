Décidément, le projet de l’Olympique de Marseille oblige certains à prendre leur mal en patience. À l’instar de Gomis, William Vainqueur ne sait toujours pas s’il sera Olympien la saison prochaine, alors qu’il est seulement prêté jusqu’à présent par l’AS Roma.

« J’ai déjà assez parlé de ça. Je me sens bien à l’OM et on verra plus tard (…) Ça va se décider... Tout a été dit. Le coach a fait part de ses envies, moi, j’ai fait part des miennes. Après, ça sera entre la direction de l’OM, celle de la Roma et mon agent », a lancé le milieu de terrain en conférence de presse.