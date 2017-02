William Vainqueur est prêté depuis cet été à l’Olympique de Marseille par l’AS Roma, sans option d’achat. Théoriquement le milieu de terrain devait donc retourner dans la capitale italienne à la fin de la saison. Mais l’ancien Nantais a totalement convaincu sur la Canebière, à tel point que les dirigeants marseillais envisagent un transfert sec lors du prochain mercato estival. Du côté du joueur l’envie est également de rester, c’est en tout cas ce qu’il a confié lors d’un entretien à Onze Mondial.

« Tout le monde connaît l’attachement que j’ai pour l’OM depuis tout petit, je ne vais pas me répéter. Maintenant, ce n’est pas à moi de décider. Bien sûr. Mais c’est trop tôt pour en parler. Il reste quatre mois de compétition. Franchement je n’ai aucune pression. Je ne me pose pas de questions. À partir du moment où tu te poses des questions, c’est là que tu commences à ne plus être très bien dans ta tête. J’essaie de faire le job sur le terrain et de travailler dur à l’entraînement et en match. Pour la suite, on verra. Mais c’est vrai que rester ici ne me déplairait pas. » La voie est libre pour les dirigeants.