Triple champion de France avec l’Olympique de Marseille entre 1990 et 1992, Chris Waddle a surement eu le regret de partir un peu trop tôt de la cité phocéenne, un an avant la victoire du club en Ligue des Champions. L’ancien international anglais (56 ans, 62 sélections, 6 buts) a d’ailleurs avoué dans l’Equipe qu’il avait un autre regret : il aurait adoré jouer dans le nouveau Stade Orange Vélodrome, rénové en 2014.

« Je l’ai découvert (le stade rénové, alors qu’il commentait Angleterre-Russie, ndlr) pendant l’Euro et j’avais été très impressionné par son aspect visuel et par son acoustique. J’aurais adoré y jouer » a déclaré Waddle dans l’Equipe. Une remarque sympathique de ce dernier qui n’a pas toujours été tendre avec les joueurs actuels de l’OM et particulièrement avec Dimitri Payet.