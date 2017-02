S’il y a bien une révélation du côté de la Canebière cette année, c’est Maxime Lopez (19 ans). En plus d’incarner le renouveau de l’OM, il est aussi l’un des premiers choix forts de Rudi Garcia lorsqu’il est arrivé au club cette année. Remplaçant avec Franck Passi, il est désormais un titulaire indéboulonnable dans le milieu mis en place par l’ancien entraîneur de la Roma (14 titularisations en L1, 1 but, 4 passes décisives). Mais ce dernier n’est pas le seul à être tombé sous le charme du joueur, Andoni Zubizarreta admire aussi ce jeune pur marseillais.

« C’est un joueur qui a les qualités et le caractère. Un joueur de caractère, ce n’est pas seulement un joueur fort physiquement, avec de la grinta... Pour moi, le caractère dans le foot, ce sont les joueurs qui n’ont pas peur d’être sifflés et qui sont capables de revenir après un mauvais match ou après que tu as pris une "Arconada". (...) Concernant Lopez, le caractère, c’est revenir, c’est demander la balle, jouer, tenter des choses difficiles. Maxime a encore des domaines où il peut progresser, mais il a du caractère », raconte Zubizarreta dans La Provence.