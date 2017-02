Débarqué il y a peu sur la Canebière, Dimitri Payet fait parler. Et pour cause. L’achat de l’international français (contre 29 millions d’euros) est le transfert le plus cher réalisé par le club olympien dans son histoire. Forcément ses prestations sont scrutées avec attention. Depuis son arrivée, l’OM a joué quatre matches, pour deux victoires et deux défaites. Dimitri Payet a été décisif une fois, face à Guingamp (2-0), avec un but sur coup franc. Dans le jeu, l’ancien Hammer a du mal, et semble surtout peiner physiquement. Dans un entretien accordé à RMC, Andoni Zubizarreta est persuadé que Dimitri Payet finira par s’imposer.

« Par les temps qui courent, un joueur est à peine arrivé que l’on veut déjà faire un bilan et imaginer ce qu’il va se passer. On a à peine le temps de présenter Payet que certains se disent déjà : "Il est trop cher, il est trop vieux, etc...". Moi, je suis plus pragmatique. Je laisse le football parler. Il n’y a que le football qui détient la vérité. Connaissant le joueur, connaissant son talent, connaissant notre effectif, je pense que la mayonnaise va prendre. Je le sens bien. On devra améliorer certaines choses, avoir d’autres recrues, qui rendront Payet encore plus fort. Ça on verra cet été, mais je pense que le retour de Payet à l’OM, ce sera une réussite. »