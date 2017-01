Ce mercredi soir, Morgan Sanson a été présenté par Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud comme nouveau joueur de l’Olympique de Marseille. Le directeur sportif basque de l’OM a dépeint son profil.

« On a beaucoup de joueur de talent, de capacité de compétiteur. Morgan c’est un joueur qui joue du milieu de terrain, mais c’est un profil différent de ce qu’on a dans l’équipe. Comme on dit en Angleterre, c’est un box-to-box. Il a les capacités de démarrer, de partir au but après de trouver une bonne passe. C’est un joueur qui arrive au but ça se voit dans les statistiques. C’est un joueur avec un bon pied, un bon caractère, une grosse capacité d’attaque et très complémentaire avec nos autres milieux de terrain », a expliqué l’ancien dirigeant du FC Barcelone.