Dirigeant marseillais et ancien joueur et dirigeant du FC Barcelone. On aurait pu penser que la large victoire du PSG face au club catalan aurait pu agacer ou pour le moins légèrement piquer le directeur sportif de l’OM. Pourtant, comme il l’a confié à RMC Sport, Andoni Zubizarreta était plutôt satisfait et a salué la performance parisienne, se félicitant de l’impact qu’une telle performance peut avoir sur le football français.

« Je crois que cela va déjà être un déclic immédiat pour le championnat de France. Le PSG a un peu été critiqué pour sa première moitié de saison, il y a même eu quelques doutes concernant Emery. Ce match va permettre au PSG de montrer à tout le monde que Paris a une grande équipe, un effectif extraordinaire avec un grand entraîneur. On aura l’occasion de s’en rendre compte dans peu de temps au Vélodrome… Après, oui, ce genre d’exploits doit bonifier la réputation du football français. C’est bon pour l’image, pour attirer des joueurs, des sponsors, pour les droits TV… », a notamment confié l’ancien portier de la sélection espagnole.