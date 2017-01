Dopée par des offres de transferts et de salaires mirobolantes, la Chine convainc de plus en plus de joueurs à rejoindre son championnat local. Si la destination reste très prisée par les prés retraités comme Carlos Tevez, Ricardo Carvalho et peut-être bientôt Pepe du Real Madrid ; les joueurs en pleine force de l’âge (Ramires, Witsel, Pelé) commencent à se laisser séduire par les ponts d’or chinois.

Oscar, parti de Chelsea pour rejoindre le Shanghai SIPG cet hiver, pense même que la Super League chinoise pourrait à terme concurrencer la Premier League anglaise. « Bien sûr, la Premier League a plus de niveau et de meilleurs joueurs dans le monde, mais les Chinois sont très bons. Ils aident beaucoup les nouveaux joueurs et j’espère qu’ils continueront parce que je viens ici pour aider le championnat » explique-t-il pour Sky Sports. « Le transfert a été bon pour moi, bon pour Chelsea, bon pour Shanghai, et je suis si heureux de venir à la Super League chinoise. Je pense que les clubs chinois dépensent beaucoup d’argent pour que les joueurs se rendent en Chine, pour renforcer le championnat. Ils m’ont fait une offre et je suis très heureux de venir » dit-il pour justifier son choix. Un autre ex-futur grand espoir du football mondial pourrait lui aussi rejoindre la Chine.