Paolo Maldini est un défenseur historique de l’AC Milan. A la retraite depuis l’année 2009, l’ancien défenseur central reste très proche du club lombard, mais n’a jamais été présent dans l’organigramme milanais.

Lors d’une interview accordée à RMC Sport, l’Italien a évoqué une possible arrivée dans la Ville lumière. « On a parlé plusieurs fois avec Nasser. Je suis allé le voir. On n’est jamais parvenus à une proposition exacte, je suis ouvert, » a-t-il déclaré dans l’émission Team Duga. Le message est passé.