Depuis plusieurs jours, Jean Pierre Papin est annoncé sur le banc auxerrois avec un contrat faramineux, offert par les investisseurs chinois. Une idée qui n’a pas plus à tout le monde et notamment à Guy Roux, qui l’avait fait savoir.

Guy Roux avait déclaré, à L’Yonne Républicaine, « inapproprié » de mettre l’ancien Marseillais sur le banc du club bourguignon. « Nous avons un entraîneur, Cédric Daury, qui est le deuxième de la saison et le huitième depuis que j’ai arrêté, Il a conquis l’estime et l’amitié de tous à l’AJA par la qualité de son travail et le coeur qu’il y met. » La réponse de l’intéressé ne s’est pas fait attendre et elle est pour le moins cinglante. « JPP » a répondu via son compte Facebook.