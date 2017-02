Après avoir injecté 100 millions d’euros dans le capital de l’Olympique Lyonnais, en acquérant notamment 20% des parts du club, les investisseurs chinois d’IDG pourraient rapidement apporter un nouveau sponsor pour le naming du nouveau stade du club rhodanien. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Xing Hu, directeur général de Beijing OL FC Ltd, dans une interview accordée à l’Équipe : « le club a construit son stade, donc on sait pourquoi il y a un trou dans ses bilans actuels. Du coup, l’OL cherche aussi, à travers nos relations, à poursuivre la restructuration de sa dette. Enfin, on peut amener un sponsor pour le club ou pour le naming de son stade (…) Lyon est très bien géré depuis trente ans par Jean-Michel (Aulas). C’est cette expertise que vient chercher, par exemple, Beijing Guoan à Lyon. »

En effet les dirigeants du club de Pékin étaient présents dimanche au Parc OL. Avec sûrement l’ambition de, à leur tour, investir dans le club rhodanien. Ce mercredi, au cours d’une conférence de presse téléphonique, Jean-Michel Aulas a confirmé les dires de Xing Hu : « c’est un nouveau stade, avec l’arrivée du namer, la notoriété du Parc va se poursuivre. Être déjà troisième en terme de notoriété après le Stade de France et le Parc des Princes, on va passer de façon irrémédiable en première position. On discute du namer, on a discuté avec nos amis chinois d’IDG. La fin de l’arrivée des fonds d’IDG est prévue pour vendredi prochain, et on va ensuite entrer dans la négociation finale avec trois groupes français et un certain nombre de groupe chinois. Au 30 juin au plus tard, on pourra annoncer le namer. »