Alors qu’il vient juste de mettre fin à son calvaire du côté des Glasgow Rangers et de signer son retour à Burnley, Joey Barton pensait sûrement pouvoir souffler un peu. Seulement voilà, l’international anglais fait une fois encore la une des tabloïds dans le cadre de l’affaire de paris illictes qui le concerne depuis plusieurs semaines.

SkySports et la BBC révèlent en effet que l’ancien Marseillais fait l’objet d’une enquête ouverte par la Fédération anglaise concernant quelques 1260 paris effectués entre 2006 et 2010. Une pratique que la FA interdit strictement, aussi bien aux managers qu’aux joueurs. Et quand on sait que l’entraîneur de Frome Town FC (7ème division anglaise) Nick Bunyard a écopé de 3 ans de suspension pour des faits similaires, tout porte à croire que Joey Barton risque vraiment gros...