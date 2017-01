Invité du Canal Football Club, Franck Passi, ancien entraîneur de l’OM mais aussi ancien adjoint de Marcelo Bielsa, a évoqué la personnalité d’El Loco, en discussions avec Gérard Lopez pour venir entraîneur le LOSC. Et Passi garde un excellent souvenir de sa collaboration avec l’Argentin. Au point d’en envisager une nouvelle dans le Nord ?

« Il a la personnalité idéale. Il fait grandir et progresser les joueurs. Ça peut être une pièce importante dans son projet. Marcelo, c’est quelqu’un qui aime faire les choses. Alors pourquoi pas. On a une relation importante avec Marcelo. On s’est parlé avant Noël. Il se protège, il n’est pas autiste. Au quotidien, c’est une personne qui aime beaucoup bosser. Moi en tant qu’adjoint ? Laissez Marcelo prendre sa décision déjà », a répondu Passi.