Invité sur SFR Sport dans l’émission Vestiaire de ce lundi, Franck Passi est revenu sur sa rencontre avec Marcelo Bielsa. À peine intronisé entraineur de l’OM à l’été 2014, le technicien argentin convoque Passi dans son bureau pour lui demander ce qu’il comptait faire. L’actuel coach de Lille indique qu’il a gagné la confiance d’El Loco en lui recommandant Rod Fanni. Ce dernier se trouvait dans le fameux loft. Fanni avait alors la qualité de pouvoir jouer à deux postes : latéral droit et défenseur central.

« Il ne me connaissait pas du tout. Un jour il est arrivé dans le bureau, il m’a dit « Je peux vous parler ? ». Il me demandait ce que je voulais faire. J’ai dit : « écoutez, moi je suis entraîneur, si vous avez un job d’entraîneur pour moi, ça va. Sinon on fera autrement, j’irai ailleurs… enfin, j’irai voir mes dirigeants et je partirai ». Il me dit « non, non, j’ai toujours besoin d’entraineur ». J’ai gagné sa confiance bêtement : en fin de mercato, il voulait un joueur qui était capable de jouer arrière droit et central. Je lui ai dit : « ce n’est pas la peine d’aller chercher à l’extérieur du club, vous avez Rod Fanni qui est en haut, qui était au loft à ce moment-là. C’est un joueur qui peut vous aider. » Comme Rod a été l’un des meilleurs joueurs cette saison-là. J’ai gagné sa confiance comme ça. »