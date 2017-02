L’Olympique de Marseille espérait un exploit dans le Classico face au Paris Saint-Germain, il n’a finalement jamais eu lieu. Ce dimanche soir, les Olympiens se sont écroulés face à un PSG sûr de sa force, 5-1. Forcément, les supporters phocéens - et les autres - s’en sont donné à cœur joie sur les réseaux sociaux pour critiquer les hommes de Rudi Garcia.

Et en tête de liste des cibles, on retrouve Patrice Evra. Recruté pour sa capacité à fédérer un vestiaire et à montrer l’exemple sur le terrain, l’international français a été le symbole parfait d’une équipe à la dérive. Totalement dépassé par le côté droit francilien, "Tonton Pat" a même quitté le terrain à la pause...