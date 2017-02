Manchester United est venu, a vu et a vaincu l’AS Saint-Étienne ce mercredi en seizième de finale retour de l’Europa League. Un match spécial pour Florentin et Paul Pogba. Les deux frères se sont affrontés deux fois en une semaine. Le cadet de la fratrie Pogba l’a donc emporté et il s’est arrêté en zone mixte pour évoquer les retrouvailles avec son aîné.

Comme je l’ai dit lors du premier match, c’est magique de jouer contre son frère. S’il est venu à Old Trafford. Aujourd’hui, c’est moi qui suis venu à Saint-Étienne. On a gagné, c’était le plus important. Je garde le sourire même après une défaite ou si lui a perdu. On reste quand même heureux. Ça va rester dans notre tête toute notre vie.