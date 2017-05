Chaque année, c’est la même rengaine. À la rentrée de septembre, les jeux de simulation de football débarquent avec leur nouvelle mouture, et la guerre FIFA-PES reprend de plus belle. Si le jeu signé EA SPORTS a depuis quelques années pris le large sur ce marché très compétitif, Konami espère encore et toujours refaire son retard, et cette année ne dérogera pas à la règle.

Pour preuve, l’éditeur japonais vient de publier un premier teaser de PES 2018, pour annoncer la sortie de la première bande-annonce le 13 juin prochain. Et cette vidéo de quelques secondes rappellera de mauvais souvenirs aux supporters parisiens puisqu’elle est axée sur la désormais célèbre remontada du Barça-PSG de mars dernier. On y aperçoit Neymar, Suarez, et même Sergi Roberto se jeter pour le but vainqueur, l’espace de quelques dixièmes de secondes, avant l’apparition du nouveau slogan, « Where legends are made » (« Là où les légendes s’écrivent », en anglais). Le duel est lancé, on attend désormais la réponse d’EA SPORTS et FIFA 18 !