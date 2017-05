A 24 ans et après plusieurs expériences compliquées, Jérôme Phojo a réalisé une saison pleine aux Herbiers en National. Titulaire indiscutable (32 matches - 1 but) avec le 13e du championnat, ce latéral droit formé à l’AS Monaco suscite l’intérêt de nombreux clubs, notamment en Belgique et en France.

Mais selon nos informations, c’est un club de première division portugaise qui pourrait rafler la mise. Ce club, dont l’identité n’a pas filtré, a déjà formulé une offre qui aurait reçu un écho favorable de la part de Jérôme Phojo si bien qu’une signature serait même envisagée en tout début de mercato.