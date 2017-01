Pierre Ménès se remet toujours de son opération. Pas encore de retour à l’antenne de Canal +, il a cependant recommencé à donner ses analyses de match du dimanche soir sur son blog. Après PSG-Monaco (1-1), hier soir, le journaliste sportif s’attendait à mieux de la part des Parisiens.

« J’avoue que j’ai été assez déçu de la qualité de jeu des Parisiens, qui ont évolué très bas sur le terrain et n’ont pas montré une volonté offensive bien affirmée. Paris a fait deux fois moins de passes que d’habitude dans ce match. Il y a un manque d’agressivité terrible sur la frappe de Silva qui passe entre les jambes de l’autre Silva et termine au fond. Rien n’est encore perdu pour les Parisiens, mais dans les confrontations directes, on se rend compte qu’ils n’ont battu ni Nice ni Monaco au Parc. Ce n’est pas le signe d’une équipe qui progresse… »